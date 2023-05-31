تفاصيل إقامة أكاديمية رياضية للأطفال بمدرسة هدى شعراوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، إقامة أكاديمية رياضية بمدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، تضم أطفالا أعمارهم بين 5 لـ14 عاما، لتنمية مواهبهم في ممارسة لعبة كرة القدم، إذ يجرى تدريبهم وتأهيلهم ليكونوا لاعبين بالأندية المصرية.

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الأكاديمية الرياضية بمدرسة هدى شعراوي، تهدف لتأهيل الأطفال ليكونوا لاعبين متميزين، ولاكتشاف الموهوبين منهم، والعمل على تنمية موهبتهم.

وأضاف أن الأكاديمية معتمدة من وزارة التربية والتعليم، وموقعها مدرسة هدى شعراوي، وتستقبل الطلاب 3 أيام أسبوعيا، وفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مناشدا أولياء الأمور مشاركة أبنائهم بالأكاديمية.

وأعرب عن سعادته بتواجد أولياء أمور الطلاب بالمدرسة لمتابعة التدريبات في مكان آمن، بعيدا عن اللعب في الشارع، إضافة لتدريبهم على يد مدربين خبراء من مُعلمي التربية والتعليم بكفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بتجربة إقامة أكاديمية رياضية بالمدرسة

ومن جانبه، أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتجربة مديرية التربية والتعليم في إقامة أكاديمية رياضية بمدرسة هدى شعراوي، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، لتنمية مواهب الأطفال برياضة كرة القدم، إضافة لقضاء الأطفال وقت مثمر، بعيدا عن اللعب في الشوارع، فضلاً عن تأهيل الأطفال ليكونوا لاعبين متميزين، ويكون من بينهم لاعبين بالمنتخب المصري مستقبلاً.