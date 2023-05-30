محافظ كفر الشيخ يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، لمناقشة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بالخطة الاستثمارية، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، وخالد المنياوي، مسئول الخطة الاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزرات، وقيادات جميع القطاعات بالمحافظة.

متابعة أعمال الطريق الدولي الساحلي

وناقش المحافظ خلال الاجتماع نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية الخاصة بالرصف والكهرباء، وعدد من المشروعات في كافة القطاعات الـ12، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال مشروعات خطة التنمية المحلية للعام المالي 2022 - 2023، ومتابعة مشروعات أعمال الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ - الإسكندرية»، ووضع الحلول الفنية للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لرفع كفاءة الإنارة، وتشكيل لجنة لإعادة زرع عدد من الأعمدة المقامة على الطريق الدولي تجنباً لوقوع حوادث.

كما شدّد محافظ كفر الشيخ على ضرورة الانتهاء من توريد مهمات الإنارة ومتابعة أعمال الرصف، والإنشاءات والتجميل، المدرجين بالخطة الاستثمارية، لرفع مستوى الخدمات، والاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمحافظة.

الموقف التنفيذي والاعتمادات المالية المخصصة

وتابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي الحالي والاعتمادات المالية المخصصة لمراكز ومدن المحافظة للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، كما اطلع على العديد من النسب المستهدف تنفيذها، والنسب الفعلية السابقة والحالية بالخطة الاستثمارية، والمتاح والمنصرف والباقي بالربع الأخير من الخطة، والتي تتضمن مشروعات «الكهرباء، والرصف والكباري، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية، والأمن، والإطفاء، والمرور»، بالإضافة إلى مشروعات «مديرية الطرق، والإدارة المركزية للموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتعليم، ومشروعات الصرف الصحي، ومياه الشرب».