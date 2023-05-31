هالة صدقي توضح تفاصيل مشهد اكتشافها ابن جعفر العمدة

تحدثت هالة صدقي خلال ندوتها بـ«الوطن» عن العمل مع المخرج محمد سامي وكيفية التحضير للشخصية ووضع لها الخطوط العريضة، قائل: «محمد سامي يتميز بكتابة الخطوط العريضة للمشهد، ويضع كل التفاصيل في رأسه، ويرى هل الممثل الذى أمامه يحفظ كلمتين فقط ليلقيهم في المشهد أم معه على نفس الخط الرئيسى، وهو الأمر الذى يساعده بشكل أكبر على الإبداع، وهذا ما حدث بيني وبين محمد سامي، فهو لا يحب الممثل الذى لا يذاكر الشخصية ولا يركز في تفاصيلها، والتي تعتبر من أهم أدوات الممثل، على سبيل المثال عندما كان جعفر في السجن كانت صفصف لا تضع مساحيق تجميل وكانت ترتدى ملابس سوداء، على عكس هيئتها اليومية».

تفاصيل مشهد اكتشاف أن أحمد داش ابن جعفر

وأضافت «هالة»: كان هناك 25 مشهداً بعنوان «صفصف تقف في الشرفة»، قد يبدو المشهد بسيطاً ولكن عندما عملت عليه مع سامي أصبح مليئاً بالتفاصيل بداية من إحساسها وكادراتها حتى الموسيقى الخاصة بها، ليصبح لدينا مشهد من لا مشهد».

وعن مشهد اكتشافها أن أحمد داش ابن جعفر في المسلسل فقالت: «كانت فكرتي من البداية، أوقات كثيرة يكون الطفل لا يعيش برفقة الأب أو الأم ولكنه يقوم بنفس التصرفات، أمي وخالتي رحمهما الله كانتا مهووستين بالنظافة حتى وصل الأمر أن خالتي كانت تقوم بغسل السكر وتعقم الأوراق المالية، لاحظت أن ابنتي تقوم بتصرفات مشابهة رغم أنها لم تلتقِ بخالتي على الإطلاق، ووالدتي توفيت وابنتى طفلة صغيرة، ولذلك اقترحت على محمد سامي تلك الفكرة، واستخدام المعلقة ليجعلها تتأكد ولكن الفكرة بدأت تراودها بقوة، وتم توظيفها بتلك الطريقة في الأحداث».