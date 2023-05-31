«كل الزوايا» يحتفي بعيد الإعلاميين بحلقة خاصة من داخل استديوهات الإذاعة المصرية

أجرت الإعلامية سارة حازم طه، حلقة خاصة لبرنامجها «كل الزوايا» من داخل استديوهات الإذاعة المصرية، وذلك للاحتفال بمرور 89 عاما على انطلاق الإذاعة.

ترصد الحلقة -المقرر إذاعتها مساء الأربعاء- تاريخ نشأة الإذاعة المصرية، من داخل استديوهات المبنى التاريخي بـ«الشريفين» ومبنى الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، وأجرت خلالها لقاءات مع كبار الإذاعيين من بينهم الإذاعي الكبير فهمي عمر، والإذاعي الكبير عمر بطيشة، والإذاعي الكبير حازم طه، والإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، والرئيس الحالي للإذاعة المصرية محمد نوار.

الجدير بالذكر أن برنامج كل الزوايا أجرى الأسبوع الماضي حلقة خاصة من داخل دار الأوبرا المصرية، رصدت فيها الإعلامية سارة حازم طه تاريخ دار الأوبرا ومسارحها وفعالياتها المختلفة وأجرت جولة داخل متحفها التاريخي، كما أجرت خلالها لقاء مع الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا.

وانطلق برنامج كل الزوايا نهاية يناير الماضي على فضائية On، تقديم الإعلامية سارة حازم طه ويترأس تحريره الزميل الصحفي محمد أسعد، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع.