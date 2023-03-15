سارة حازم: فيروز لقبت بمعجزة السينما المصرية لبراعتها في الاستعراض

قالت الإعلامية سارة حازم، إن اليوم هو ذكرى ميلاد «قطقوطة» ومعجزة السينما المصرية فيروز، إذ لقبت بذلك نظرا لبراعتها في التمثيل والاستعراض منذ صغرها، ولا سيما استعراض «معانا ريال».

فيروز تنتمي لأسرة فنية

وأضافت سارة حازم، خلال تقديمها برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أن الفنانة فيروز ولدت في القاهرة لأسرة أرمينية الأصل، وتنتمي لأسرة فنية، فشقيقتها الصغرى هي الفنانة نيللي، وتربطها صلة قرابة مع الفنانة لبلبة.

ولفتت أن الفنان الراحل أنور وجدي، تبنى فيروز فنيا، وقرر تغيير اسمها ليكون فيروز، وشاركت بعدها في العديد من الأفلام كان أشهرها «دهب» و«عصافير الجنة»، وتزوجت الفنان الراحل بدر الدين جمجوم.

فيرزو محبة للحياة وروحها طفلة

من جانبها عبرت إيمان جمجوم، ابنة الراحلة الفنانة المعجزة فيروز، عن سعادتها لاهتمام البرنامج بذكرى ميلاد والدتها، قائلة إن فيروز ظلت طفلة طوال حياتها سواء مع أولادها أو أحفادها، كما أنها محبة للحياة، وتحب الاستمتاع في كل مراحل حياتها.