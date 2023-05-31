الصاروخ الكوري الشمالي تائه في الفضاء.. «اختفى من على الرادار»

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، صباح اليوم الأربعاء، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن صاروخ كوريا الشمالية اختفى من الرادارات قبل أن يصل إلى نقطة الهبوط المتوقعة.

الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار الصاروخ الفضائي

وقالت مصادر لوسائل الإعلام إن الجيش الكوري الجنوبي يحلل احتمال انفجار الصاروخ الفضائي في الجو أو تحطمه، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه قال خفر السواحل الياباني إن القذيفة التي أطلقتها كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم الأربعاء يعتقد أنها سقطت بالفعل.

توقعات بسقوط صاروخ كوريا الشمالية

ووفقا لوزارة الدفاع اليابانية أنه من المحتمل أن يكون الصاروخ الفضائي الذي أطلقته كوريا الشمالية قد سقط بالفعل، ويطلب من الطائرات والسفن البحرية مراقبة المعلومات، وفي حال العثور على شظايا دون الاقتراب، إبلاغ خفر السواحل، بحسب البيان الرسمي.

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأربعاء، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و 11 يونيو على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.