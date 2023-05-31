إخلاء السكان في كوريا الجنوبية واليابان بعد إطلاق صاروخ فضائي من بيونج يانج

دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا في اتجاه الجنوب حيث وصفته بأنه «صاروخ فضائي».

تحذيرات لسكان العاصمة الكورية الجنوبية سيول بالإخلاء

وانطلقت صافرات الإنذار في مكبرات الصوت في جميع أنحاء العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وجاء في رسالة الطوارئ، المرسلة إلى هواتف مواطني سيول: «اليوم، الساعة 6:32 صباحًا (بالتوقيت المحلي، 21:32 بتوقيت جرينتش)، تم إصدار تحذير من الغارة الجوية في سيول، يُطلب من المواطنين الاستعداد للإخلاء والاستعداد لإجلاء الأطفال وكبار السن والضعفاء أولا».

كما أرسلت مدينة سيول تنبيها إلى السكان للاستعداد للإخلاء بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ، وجاء ذلك عقب إعلان الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها «مركبة إطلاق فضائية» جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية تعلن عملية إطلاق الصاروخ

من جانبها، أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية جارتها اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو و11 يونيو على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج - 18 في 13 أبريل.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022، وقالت بيونج يانج إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على «استفزازات» كوريا الجنوبية وحلفائها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

اجتماع عاجل لمجلس الأمن الكوري الجنوبي

كما دعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الأربعاء، إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، عقب إطلاق بيونج يانج صاروخا قالت عنه إنه «قمر صناعي فضائي».

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، منذ قليل، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفًا تقول إنه «صاروخ فضائي»، وسط تحذيرات من جارتها الجنوبية واليابان.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أعلن جيش كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت «مقذوفا»، تدعي أنه قمر صناعي فضائي باتجاه الجنوب اليوم الأربعاء.

اليابان تخلي المقيمين في أوكيناوا

وقالت السلطات اليابانية، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخ باليستيا، مشيرة إلى إخلاء المقيمين في أوكيناوا لتجنب تهديد صواريخ بيونجيانج.