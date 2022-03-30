مدرسة النزهة: إجراء عدد من الطلاب جراحات تجميلية بالوجه

أكدت مدرسة النزهة الخاصة لغات، أنه تم خروج جميع الطلاب والطالبات الذين تعرضوا لحادث صباح اليوم الأربعاء، من المستشفيات بعد الاطمئنان عليهم، عدا 4 طلاب لا يزالون تحت الملاحظة بمستشفى كليوباترا حتى تمام الاطمئنان عليهم.

وأوضحت المدرسة، أن بعض الطلاب يجرون جراحات تجميلية بسيطة لمعالجة جروح الوجه.

خضوع السائق والمشرفة لجراحة بالعظام

وأضافت المدرسة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم نقل السائق والمشرفة إلى مستشفى النزهة الدولي للخضوع لجراحات بالعظام.