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محمود مسلم

مدرسة النزهة: إجراء عدد من الطلاب جراحات تجميلية بالوجه

كتب:

كريم روماني
05:46 م | الأربعاء 30 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت مدرسة النزهة الخاصة لغات، أنه تم خروج جميع الطلاب والطالبات الذين تعرضوا لحادث صباح اليوم الأربعاء، من المستشفيات بعد الاطمئنان عليهم، عدا 4 طلاب لا يزالون تحت الملاحظة بمستشفى كليوباترا حتى تمام الاطمئنان عليهم.

وأوضحت المدرسة، أن بعض الطلاب يجرون جراحات تجميلية بسيطة لمعالجة جروح الوجه.

خضوع السائق والمشرفة لجراحة بالعظام 

وأضافت المدرسة، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه تم نقل السائق والمشرفة إلى مستشفى النزهة الدولي للخضوع لجراحات بالعظام.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.