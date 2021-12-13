7 مشاهد من حادث كريم الهواري بعد 85 ساعة.. من النزهة إلى الحبس «فيديو»

أوشكت النيابة العامة على الانتهاء من التحقيقات المكثفة التي باشرتها في حادث الشيخ زايد، على مدار الـ 85 ساعة الماضية، والمتهم فيه كريم الهواري نجل رجل الأعمال محمد الهواري، والذي تسبب في مصرع 4 طلاب في الثانوية العامة حال قيادتهم السيارة في شارع النزهة بالشيخ زايد، حيث اصطدم بهم وتسبب في وفاتهم، حيث حبسته النيابة العامة، وجدد قاضي المعارضات حبسه، لمدة 15 يوما.. وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مشاهد حادث الشيخ زايد منذ وقوعه، صباح الجمعة، وحتى اليوم.

المشهد الأول: سيلفي وتصادم

قبل 85 ساعة.. وتحديدا في تمام الساعة تُشير إلى الخامسة من فجر الجمعة، كان الطلاب أو الضحايا الـ 4 «عبد الله درويش ويوسف عباسي وسعيد حسن وعمر حمدي»، يستقلون سيارة ماركة هيونداي إكسل قيادة أحدهم، ويستعدون للدخول في «يوتيرن» بشارع النزهة بمنطقة الشيخ زايد، كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم.

وكان يوسف يلتقط صورا «سيلفي» ويرسلها لوالدته كأنه يودعها، وكأنه شعر أن الموت أسرع وأقرب إليه ورفاقه من العودة، فلما اقتربوا من الـ«يوتيرن»، وهدأوا سرعتهم، اصطدمت بهم سيارة «أستون مارتن»، والتي يستقلها المتهم كريم الهواري، والذي أثبتت التحقيقات أنه كان يسير بسرعة عالية، مما أدى لانقلاب السيارة التي يستقلونها، عدة مرات على مسافة جاوزت الـ 50 مترا، ولفظوا أنفاسهم في الحال، بعدما تحطمت بهم السيارة.

المشهد الثاني: ثلاجة المستشفى

هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وكذا أجهزة الأمن وفريق من النيابة العامة، حيث عاينت النيابة العامة مكان الحادث والسيارتين، وأمرت بنقل جثث الضحايا الـ4، إلى ثلاجة مستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيما حضرت فتاة تستقل سيارة فارهة، ونقلت المتهم كريم الهواري المتسبب في الحادث، لإحدى المتشفيات، حيث خضع لعملية جراحية عاجلة.

المشهد الثالث: صراخ وعويل

صراخ وعويل أمام مسشتفى الشيخ زايد التخصصي، فقد بدأ أهالي الضحايا في التوافد أمام المستشفى، بعد ساعة من وقوعه، عقب تلقيهم النبأ المفجع، دخلوا أسرة تلو الأخرى يودعون ذويهم، ووصل فريق من النيابة والأمن إلى هناك، وتمت الموافقة على الدفن، بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري على الضحايا، وخرجوا واحدا تولى الآخر إلى مثواه الأخير.

المشهد الرابع: تحليل لكريم الهواري

في اليوم الأول للحادث، بادرت النيابة العامة بإعلان جهودها في الحادث، منوهة إلى عدة إجراءات اتخذتها، كان أولها سحب عينات دم وبول من المتهم كريم الهواري، والذي كان يرقد في الرعاية المركزة بعد العملية التي خضع لها، النيابة انتقلت إلى هناك، وحررت محضرا قالت فيه إن الطبيب المعالج أكد عدم إمكانية استجوابه، وأُقفل المحضر وذُيل بعدة قرارات أولها طلب التحريات وثانيها عرض المتهم عليها فور تحسن حالته الصحية، وثالثها تكليف الطب الشرعي بتقرير عن نتائج تحاليل المتهم.

المشهد الخامس: تعاطي مخدرات

تحسنت الحالة الصحية للمتهم كريم الهواري، وتم تنفيذ قرار النيابة العامة باستجوابه، حيث واجهته بما جاء فى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت تعاطيه للمواد المخدرة، أثناء قيادته السيارة، كما استمعت منه لتفاصيل ما جرى، في جلسة تحقيق زادت عن الـ 120 دقيقة.

المشهد السادس: سرعة وعدم احتراز

التحقيقات والتحريات، أكدت أن كريم الهواري، تسبب في وفاة الضحايا الـ4، وأرجعت ذلك لإهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة.

المشهد السابع: الحبس وتجديده

وفي ختام التحقيقات، أمس، قررت النيابة العامة حبس كريم الهواري، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تعاطيه للمواد المخدرة وحيازتها، والتسبب في وفاة الضحايا الـ4، واليوم، جدد قاض المعارضات في محكمة أكتوبر حبسه، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.