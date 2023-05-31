العالم يهتز.. زلازل تضرب 4 دول في آخر أيام شهر مايو

شهدت الساعات الأولى من يوم الأربعاء العديد من الزلازل والهزات الأرضية، حيث ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

السلطات لم تصدر أي تحذير من تسونامي بعد زلزال نيوزيلندا

وذكرت الهيئة الأمريكية، أن زلزال نيوزيلندا وقع في الساعة 02:21 صباحا بتوقيت جرينيتش على عُمق 33 كيلومترا، قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول بالسكان والواقع على بعد 450 كيلومترا من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

ولم تصدر السلطات النيوزيلندية أي تحذير من خطر حدوث موجات مد عاتية «تسونامي»، كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

هزة أرضية تضرب اليابان

كما ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة بالكانابات في دولة تركمانستان، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر لقياس قوة الزلازل منطقة كبولاوان منتواي في دولة إندونيسيا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

كما ضربت هزة أرضية مدينة شيمودا اليابانية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر.