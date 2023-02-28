لبنى عبد العزيز ضيفة «أرواح في المدينة» بمركز إبداع القاهرة

يستضيف مركز الإبداع الفني بالقاهرة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاء الحادي عشر من سلسلة أرواح في المدينة للإعلامي محمود التميمي، في السادسة مساء الجمعة 3 مارس، التي ينظمها بيت المعمار المصري بالتعاون مع مشروع القاهرة عنواني.

وتحل النجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز ضيفة على اللقاء، الذي يتناول فيه التميمي قراءة لقاهرة الخمسينيات والستينيات من خلال أفلام الفنانة لبنى عبد العزيز أو ما يمكن وصفه بـ«قاهرة لُبنى».

عرض مقاطع من فيلم عروس النيل

يصاحب اللقاء عرض مقاطع من فيلم عروس النيل بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاجه في حضور بطلته القديرة لبنى عبد العزيز، بالإضافة إلى مقاطع مختارة من الوسادة الخالية وأنا حُرة، وهي أفلام وثقت ملامح المدينة في زمن لبنى.

قصص نادرة من الأرشيف الصحفي المصري

كما يتناول اللقاء قصصا نادرة من الأرشيف الصحفي المصري عن تلك الأفلام، والقاهرة ومجتمعها وتغيراته كما عودنا الكاتب منذ إطلاق سلسلة عروض أرواح في المدينة.