شهد سعر الریال السعودي، الیوم الأربعاء 31-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، وبالنسبة للشراء الأقل والأعلى سعر يكون بين 7.95 و8.24 جنيه، إذ أنَّ السعر الأقل في المصرف المتحد بينما السعر الأعلى في بنك أبوظبي الإسلامي، وبالنسبة لسعر البيع يتراوح بين 8.23 جنيه و8.26 جنيه، والأقل في بنوك الأهلي المصري، والتنمية الصناعية، ومصر.

والأعلى في البيع لسعر الریال السعودي الیوم الأربعاء 31-5-2023 في البنوك المصرية، ميد بنك والإمارات، دبي الوطني، وبنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري، بـ8.22 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري

وعن سعر الريال السعودي في البنك الأھلي المصري، بـ8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي في بنك مصر، هو 8.20 جنيه للشراء و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وسجل سعر الريال السعودي في بنك البركة، الشراء 8.03 جنيه، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، جاء بـ8.21 جنيه للشراء والبيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وعن سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 8.21 جنيه والبيع 8.25 جنيه.