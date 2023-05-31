سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنوك المصرية.. مستقر

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-5-2023 في البنوك المصرية، استقرارًا في بداية التعاملات، وجاء سعر الشراء الأقل 30.75 في بنوك الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، والأعلى 30.90 في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما يتراوح سعر البيع بين 30.85 جنيه و30.96 جنيه

والأقل في البيع لسعر الدولار الأربعاء 31-5-2023 في البنوك المصرية، الأهلي المصري ومصر والتنمية الصناعية، والأعلي في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسعر الدولار في البنك المركزي المصري، بالنسبة للشراء يكون 30.83 جنيه بينما البيع بـ 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأھلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأھلي المصري، الشراء 30.75 جنيه، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسعر الدولار في بنك مصر نفس الأهلي المصري، أي الشراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاھرة

وجاء سعر الدولار في بنك القاھرة، بـ30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وعن سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، جاء بـ30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه البيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB، الشراء 30.85 جنيه، والبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وعن سعر الدولار في بنك الإسكندریة، الشراء 30.85 جنيه، و30.95 جنيه للبيع.