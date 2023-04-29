«الآثار»: مشروع التجلي الأعظم سيحول سانت كاترين لمركز للسياحة الدينية

قال حسين محمد حسين، المشرف على مكاتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة جنوب سيناء، إن مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يجري العمل به حاليا، سيحول المدينة إلى مركز للسياحة الدينية بالشرق الأوسط، ويجعلها نقطة انطلاق لبرنامج سياحي مشترك، يتضمن زيارة 3 دول ضمن برنامج سياحي واحد، وهي «مصر وفلسطين والأردن».

الاستثمار السياحي بمدينة سانت كاترين

أضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع التجلي الأعظم ستكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الحركة السياحية الوافدة لمحافظة جنوب سيناء، كما سيؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار السياحي بمدينة سانت كاترين بصفة خاصة، ومحافظة جنوب سيناء بصفة عامة، خاصة مع قيام شركات إدارة عالمية بشراء فنادق بتلك المنطقة حاليا.

الحركة السياحية الوافدة إلى مدن جنوب سيناء حاليا

وأشار إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها مدن جنوب سيناء السياحية ولاسيما شرم الشيخ منذ بداية العام الجاري وحتى الآن «جيدة جدا»، لافتا إلى أنه لولا الأزمة «الروسية - الأوكرانية» وتأثيراتها السلبية على الحركة السياحية الوافدة من الدولتين، لارتفعت أعداد السياح الذين زاروا شرم الشيخ خلال عام 2022، لأرقام غير مسبوقة، خاصة أن السياح الأوكران والروس، يمثلون نسبة كبيرة من الوافدين.

وتابع: «بحلول عام 2028، ستكون مدن محافظة جنوب سيناء قادرة على جذب نحو 10 ملايين سائح سنويا»، في إطار استراتيجية الدولة لجذب 30 مليون سائح بعد 5 سنوات من الآن.