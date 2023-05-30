تسليم 118 مشروع تمكين اقتصادي ببني سويف ضمن مبادرة «600 ألف باب رزق»

يستكمل، اليوم، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ممثلاً في مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، فعاليات المرحلة الأولى من مبادرة «600 ألف باب رزق» بمحافظة بني سويف، وذلك بتسليم 100 مشروع تمكين اقتصادي، و18 «كشك» للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة، وسط أجواء احتفالية حضرها ممثلو التحالف الوطني ومؤسسة «حياة كريمة» وجمعية الأورمان بالمحافظة، بجانب عدد من المتطوعين.

تنفيذ 2000 مشروع تنموي

يأتي ذلك تماشياً مع بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة «حياة كريمة» وجمعية الأورمان، بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ 2000 مشروع تنموي لتخفيف العبء عليهم، وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم، وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين، من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.

وتم تسليم المشروعات والأكشاك للحالات المستحقة للدعم، والتي تم تحديدها من خلال فرق البحث الميداني لمؤسسة «حياة كريمة» وجمعية الأورمان كاملة التراخيص والأوراق، فضلاً عن تقديم الدعم المالي لهم لتمكينهم من توريد معدات وبضائع جديدة.

التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي

الجدير بالذكر، أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي أطلق المرحلة الأولى من مبادرة «600 ألف باب رزق» من محافظة الفيوم الثلاثاء الماضي، والتي تُعد أولى خطوات مؤسسات وأعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للتمكين الاقتصادي، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً بكل محافظات الجمهورية.