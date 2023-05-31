أحمد موسى عن تطوير مثلث ماسبيرو: الرئيس حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية نجحت في تحسين المظهر الحضاري للقاهرة القديمة، وتم تطوير منطقة مثلث ماسبيرو في ثوبها الجديد، موضحًا أن هذه المنطقة تعد مركز القاهرة.

3 عروض لسكان مثلث ماسبيرو

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن القنوات الإرهابية كانت تبث الأكاذيب عن الدولة بشأن تهجير سكان مثلث ماسبيرو، موضحًا أن الدولة قدمت 3 عروض لسكان مثلث ماسبيرو قبل تطوير المنطقة، وجاءت العروض كما يلي: «الانتقال إلى سكن الأسمرات، الحصول على تعويض مادي، الانتظار والعودة إلى المنطقة بعد التطوير».

وأضاف موسى، مساء أمس الثلاثاء، إن أعداء الدولة شنوا هجوما إعلاميا كبيرا على الوطن، وزعموا عبر قنواتهم أن الدولة تهجِّر المواطنين، وهذا ليس صحيحاً، موضحًا أن مثلث ماسبيرو كان عبارة عن منطقة عشوائية مرفوضة، وكان يصعب السير فيها، كما أنه كان عبارة «خنادق وأزقة».

وتابع موسى، أن جميع سكان منطقة مثلث ماسبيرو رحلوا برغيتهم، «مفيش واحد مشي غصب عنه»، موضحًا أن التعويضات كلفت الدولة نحو مليار جنيه نقدًا.

ولفت أحمد موسى، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي ببناء الأبراج «كوحدات سكنية متشطبة على المفتاح»، للسكان الذين فضلوا العودة مجددا للحياة في مثلث ماسبيرو، موضحًا أن الدولة تسلم يوميا الآن 30 وحدة سكنية جاهزة للسكان، وهناك 936 وحدة سكنية سيتم تسليمها للمواطنين، كما أن العمل قائم على قدم وساق الآن من أجل تشيد أبراج استثمارية لجذب السياح.

الدولة لا ترضخ لأي هجوم من أعداء الوطن

وأشار موسى، إلى أن الدولة لا ترضخ لأي هجوم من أعداء الوطن، وعندما تتراجع الدولة عن تنفيذ مشروع يكون نابعاً من رغبتها، كما أنه لا يوجد لدينا ما يسمى بالتهجير، والرئيس السيسي حريص على تطوير كافة المناطق الحيوية في مصر، وتوفير حياة كريمة من أجل المواطن.

وأفاد: «المواطنون استلموا عقود الوحدات السكنية في منطقة ماسبيرو، وأسعار هذه الوحدات تضاعف سعرها بعد التطوير، والمواطن الذي حصل على الوحدة السكنية في ماسبيرو استفادوا من تطوير ماسبيرو».

واختتم حديثه قائلًا: «دوري ودور قناة صدى البلد، هي تقديم الحقيقة للمواطن، ومنذ انطلاق القناة وهي تنقل الحقيقة».