استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 2340 جنيها

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023، في آخر تعاملات شهر مايو الحالي، وفق ما أعلنته بورصات أسعار تداول الذهب، إذ سجل عيار 21 نحو 2340 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-5-2023

وجاءت أسعار الذهب اليوم 31-5-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2674 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2340 جنيهًا، والذهب عيار 18 بسعر 2006 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و720 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب أمس الثلاثاء انخفاضا في الأسعار، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وعلى الصعيد العالمي، حققت أسعار الذهب، خلال بدء تعاملات اليوم ارتفاعا ملحوظا، ليسجل سعر الذهب عالميا 1980 دولارا للأوقية، حيث تحولت أسعار الذهب من اللون الأحمر إلى الأخضر ما يعني ارتفاع ملحوظ في الأسعار، وذلك إثر تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.