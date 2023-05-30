تراجع كبير في أسعار الذهب.. اعرف عيار 21 بكام؟

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، لترتفع خسائر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا إلى 15 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب الآن في السوق المحلية مقارنة بالتعاملات الصباحية، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2669 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ2674 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر مبيعًا في مصر، 2335 جنيهًا مقارنة بـ2350 جنيهًا في التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2001 جنيه، بخسائر 5 جنيهات وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1557 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بلغ 1334 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 18680 جنيها للشراء دون مصنعية.