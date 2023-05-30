أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 30-5-2023.. كم سعر عيار 21؟

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء في محال الصاغة، وأُغلق عيار 21 الأكثر مبيعًا عند 2340 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار الذهب الآن في السوق المحلية مقارنة بالتعاملات الصباحية، وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2674 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر مبيعًا في مصر، 2340 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2006 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بلغ 1337 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر 18720 جنيها للشراء، دون مصنعية.