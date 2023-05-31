عاجل.. أسعار الذهب في أكثر 3 دول عربية يعيش بها مصريون

يلجأ العديد من الأشخاص كثيرا إلى الاستثمار في العقارات أو شراء كميات كبيرة من الذهب، خصوصا مع زيادة التضخم عالميا، ويُعرف التضخم بأنه ارتفاع كبير في نسبة السيولة في السوق مع ارتفاع أيضا في الأسعار، ما يصعب عمليات الشراء، ولشراء الذهب عليك معرفة سعر الجرامات المختلفة مؤخرا في عدة دول عربية تشهد وجود أكبر عدد من الجالية المصرية.

أسعار الذهب في السعودية

وجاءت أسعار الذهب في السعودية اليوم، لتصبح لسعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم نحو 234.98 ريال (62.65 دولار)، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في اليوم 215.40 ريال 57.44 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السعودية 205.61 ريال (54.82 دولار)، وجاء سعر أونصة الذهب شراء 7،312.50 ريال 1،950.00 دولار، فيما جاء الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1645 ريال (438.58 دولار).

أسعار الذهب في الإمارات

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى 200.26 درهم إماراتي، في الوقت الذي سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بحسب آخر مستجدات 171.66 درهم إماراتي، بينما أصبح سعر جرام الذهب عيار 24 مؤخرا 228.87 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الكويت

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 14.446 دينار كويتى، 46.986 دولار أمريكي، فيما كان سعر الأونصة اليوم، 598.484 دينار، 1946.606 دولار أمريكى، وأضحى سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، 16.383 دينار كويتى، 54.817 دولار أمريكى، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، 19.242 دينار كويتى، 62.585 دولار أمريكي.