هل يشترط تسليم جواز السفر ممتلئ الصفحات لاستخراج الجديد؟

جواز السفر، من أهم الوثائق التي لا غني عنها، ويحتاجها الكثيرون سواء للسفر من أجل العمل أو الدراسة أو العلاج، وحاليا يزداد الطلب على استخراجها تزامنا مع موسم الحج، وتكون من أكثر الأسئلة شيوعا حول اشتراط تسليم جواز السفر القديم التي امتلئت صفحاته بالتأشيرات قبل انتهاء صلاحيته بأخر جديد، وهو ما أجاب عنه الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، قائلا إنّ مصلحة الجوازات والهجرة تشترط عند استخراج جواز سفر جديد بديلًا عن الجواز الممتلئ الصفحات تسليم الأخير، وقت تقديم استمارة استخراج جواز السفر الجديد مع باقي المستندات المعلنة من قبل مصلحة الجوازات والهجرة.

وأضاف سيد أحمد في حديثه لـ«الوطن» أنّ منصة مصلحة الجوازات والهجرة، نشرت كافة التفاصيل التي تخص جواز السفر وطلبات الهجرة والإجراءات الخاصة بها وفق القانون، وكيفية التعامل عندما تمتلئ صفحات جواز السفر الساري أي قبل أن تنهي مدته المحددة قانونًا 7 سنوات.

كيفية التعامل مع جواز السفر ممتلئ الصفحات

ضوابط استخراج جواز سفر ممتلئ الصفحات وفق منصة مصلحة الجوازات كالتالي:

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور بالأحوال ودفع الرسوم.

- استلام الايصال.

- استلام الجواز.

- فحص ومطابقة أصول المستندات وصورها واستلام الايصال.

شروط استخراج جواز سفر بدل ممتلئ الصفحات

- أن يكون المواطن مصريًا.

- كل من يحمل جواز سفر منتهي ممتلئ الصفحات.

- سداد رسوم جواز السفر.

- سدادة ضمان مالي في حالة عدم الحصول على مؤهل دراسي.

إجراءات استخراج جواز السفر إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية.

- الضغط على خيار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- إنشاء حساب جديد وعمل كلمة السر.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة.

- صورة الرقم القومي وصورة البطاقة الشخصية.

- شهادة الميلاد لمن يقل عن 15 سنة.

- 4 صور ملونة حديثة على خلفية بيضاء.

- بالنسبة للذكور إرفاق شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

- إدخال شهادة المؤهل الدراسي في حال عدم ثبوتها في البطاقة الشخصية.

- صورة وثيقة الزواج.

- صورة وثيقة الزواج للإناث في حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.