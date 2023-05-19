تعرف على كيفية استخراج جواز سفر للأطفال والأوراق المطلوبة

يبحث الكثيرون عن طريقة استخراج جواز السفر للأطفال من مصلحة الجوازات والهجرة بمنطقة العباسية؛ إذ تتيح المصلحة الخدمة مع تقديم الأوراق اللازمة لذلك.

وخلال التقرير التالي، توضح «الوطن» طريقة استخراج جواز السفر للأطفال في خطوات بسيطة تنتهى بالحصول على الخدمة.

الأوراق اللازمة لاستخراج جواز سفر للأطفال

وهناك بعض الأوراق اللازمة لاستخراج جواز السفر للأطفال من مصلحة الجوازات والهجرة بمنطقة العباسية بالقاهرة، هي: 3 صور ملونة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6، وأصل وصورة لبطاقة الرقم القومي للأب، على أن تكون البطاقة سارية.

كما أنه لابد من تقديم بطاقة الرقم القومي اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن 6 سنوات إلى 10 سنوات، يكتفي بشهادة الميلاد المميكنة، وأصل وصورة شهادة الميلاد للطفل.

أما في سن التجديد يجب توافر جواز السفر القديم أو محضر الفقد، ولا بد من تقديم مستند التجنيد بالنسبة للذكور، وتقديم المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته ببطاقة الرقم القومي، وشهادة قيد دراسي معتمدة بالنسبة للطلبة والطالبات، ومستند إثبات الحالة الاجتماعية بالنسبة للإناث.

وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يتم التوجه إلى مكتب استخراج الجوازات التابع لمصلحة الجوازات والهجرة.