موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة جنوب سيناء.. تُعتمد اليوم

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عمليات جمع ورصد الدرجات النهائية، لامتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2023، ومن المقرر أنّ يعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، ويعقب ذلك إعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء، إنّ المحافظ سيعتمد النتيجة اليوم، وسيجري بعد ذلك، إعلان نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية لعام الدراسي 2022-2023، وسوف تنشر المديرية، أسماء الأوائل على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء، سوف يكون اليوم، إذ وافق المحافظ على اعتماد النتيجة بمكتبه في شرم الشيخ، على هامش اجتماع المتابعة الذي يقام في مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي الجديد.

وتابع، أنه من المقرر أن توزع النتائج على الإدارات التعليمية اليوم، ومن ثم توزيعها على المدارس ونشرها علي البوابة الإلكترونية لمحافظة جنوب سيناء.

إعلان أوائل الشهادة الإعدادية 2023

وأكد «عقل»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ المحافظ سيناء شدد على ضرورة تكريم أوائل الشهادة الإعدادية، لتحفيزهم على التفوق والاستمرار في حصد أعلى الدرجات، موضحًا أنه بعد إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بالمحافظة، سيجري تكريم الطلاب أصحاب المراكز العشرة الأولى.

وأضاف أنّ المحافظة، تنظم سنويًا احتفالية كبرى، لتكريم أوائل الشهادات بالمحافظة «الابتدائية، الإعدادية، الثانوية العامة، الدبلومات الفنية والمعاهد الأزهرية».