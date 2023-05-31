الوكالة الألمانية تدعم مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر بـ8 ملايين يورو

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية بشأن التعاون في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة InnoPA بمنحة 8 ملايين يورو من إجمالي 17.5 مليون يورو، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار في التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية ويتضمن التعاون في إنشاء معمل لتطوير تطبيقات في مجال الخدمات الحكومية.

وقع الاتفاقية المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وإلكسندر سولجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر نيابة عن الحكومة الألمانية.

دعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الجانبان في دعم الإطار التنظيمي وتنسيق التحول الرقمي والإدارة الفعالة للمساعدات الإنمائية الرسمية وكذلك تنسيق التحول الرقمي للإدارة العامة، وتحسين إدارة الموارد البشرية الإلكترونية، فضلا عن تعزيز الخدمات الرقمية الموجهة للمستخدم، وإنتاج أشكال ومنتجات مبتكرة للإدارة العامة.

مشروع الحكومة الإلكترونية والابتكار

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع «الحكومة الإلكترونية والابتكار»، يستهدف دعم إصلاح منظومة الخدمة المدنية، وتحفيز الابتكار في الخدمات الحكومية، لافتة إلى أن الاتفاق الموقع اليوم يأتي من بين نتائج منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تم عقدها لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور كافة شركاء التنمية خلال عام 2021، تحت عنوان «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية».

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء التعاون طويل الأمد مع الجانب الألماني فإن محفظة التمويلات الإنمائية تسجل نحو 1.6 مليار يورو في القطاعات ذات الأولوية، ومن بينها الابتكار والحكومة الإلكترونية، وأن مشروع الحكومة الإلكترونية يتماشى مع رؤية الدولة للتوسع في الاستثمارات في الابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت مظلة رؤية مصر 2030، لتعزيز الشمول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء القدرات وتشجيع الابتكار.

ووجهت الشكر للدكتور عمرو طلعت، على جهوده في تحقيق استراتيجية مصر للتحول الرقمي، لافتة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة ممثلي الجهات الوطنية والمؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، من صياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وذلك في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

وأضافت أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضم 34 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، بقيمة مليار دولار تمثل 4% من محفظة التمويل الإنمائي، وتسهم في تحقيق 13 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة، كما عملت وزارة التعاون الدولي على توفير منح بقيمة 85 مليون دولار خلال عام 2022 لدعم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

مشروع دعم الحكومة الإلكترونية

وفى كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع اتفاقية بشأن تنفيذ مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة يمثل أحد الخطوات البارزة في التعاون البناء بين مصر وألمانيا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستكمالا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) التي بدأت منذ 3 سنوات وأثمرت عن انضمام مصر لمبادرة Govstack الدولية كدولة مشاركة بدعوة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المشروع يأتي تماشيا مع استراتيجية مصر الرقمية والجهود المبذولة لتعزيز المعاملات الرقمية في كافة مناحي الحياة، ولتحقيق التحول إلى حكومة رقمية تشاركية لا ورقية تعتمد على بنية تحتية قوية وآمنة لضمان تقديم خدمات الحكومة بأحدث التكنولوجيات المتقدمة، والتأكد من توفير هذه الخدمات المتكاملة عالية الجودة بكفاءة وفعالية للمواطن من خلال القنوات الرقمية.

بناء قدرات الشركات المصرية

وأشار المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة إلى التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجال الابتكار الحكومي والذى يستهدف بناء قدرات الشركات المصرية والتعاون مع الشركات الالمانية، موضحا أن مجالات التعاون تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات في كافة مناحي التحول الرقمي، لافتا إلى أنه سيتم التعاون في إنشاء معمل الابتكار الحكومي في يوليو المقبل والذى يستهدف تهيئة بيئة داعمة للتعاون والشراكة لتطوير حلول رقمية لخدمات المواطنين وللتحديات التي تواجه العمل الإداري بالحكومة.

الثقة والتعاون مع الحكومة المصرية

وأوضح الدكتور الكسندر سوليجا مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، أن هذا الاتفاق يؤكد الثقة والتعاون مع الحكومة المصرية في ضوء الأهداف والاهتمامات المشتركة التي تجمع بين الحكومتين المصرية والألمانية في مجال الابتكار في الخدمات الحكومية، مشيرا إلى أنه يتم التعاون مع الحكومة المصرية بهدف بناء القدرات، والتحول الرقمي وتطوير كفاءة الأداء، مؤكدا أهمية المباحثات التي عقدها الدكتور عمرو طلعت أثناء زيارته إلى ألمانيا هذا الشهر والتي مهدت للكثير من مشروعات التعاون خاصة المتعلقة بإنشاء معمل الابتكار الحكومي.