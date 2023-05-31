كيف تحول خلاف الجيران إلى جريمة قتل في السلام؟.. كاميرات المراقبة توضح التفاصيل

داخل أحد شوارع منطقة السلام بالقاهرة لاحظ الأهالى نشوب مشادة كلامية بين شابين وبدأ الأمر يتطور بينهما ليتفاجأوا بقيام أحدهما بطعن الآخر بسلاح أبيض ليسقط المجني عليه أرضًا وسط بركة من الدماء، حملوه سريعًا وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من مسرح الجريمة في محاولة لإنقاذه ولكن داخل المستشفي فشلت كل المحاولات لإنقاذ الشاب ليلفظ أنفاسه الأخيرة وتقوم إدارة المستشفي بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة.

تفريغ كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة

وتواجدت سيارات الشرطة سريعا في مسرح الجريمة بمنطقة السلام، وقام رجال الشرطة بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة الموجودة في المكان لكشف كواليس ما حدث لحظة الجريمة، كما ناقش رجال الشرطة شهود العيان، وقامت الأدلة الجنائية بإجراء المعاينة، ليتبين من خلال المعاينة والتحريات وتفريغ الكاميرات أن المجني عليه يدعى «كريم.س» في العقد الثالث من عمره.

مقتل شاب طعنا

ووثقت كاميرات المراقبة، لحظات الجريمة وتبين أنه في لحظة الواقعة نشبت خلاف بين الطرفين ليقوم المتهم بتسديد طعنة قاتلة أودت بحياة المجني عليه، كما انتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثة، وأمرت بنقلهها إلى المشرحة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية.

المتهم بقتل جاره يمثل جريمته

وفي حراسة أمنية مشددة، حضر المتهم بارتكاب الواقعة ليمثل جريمته بعد أن تم عرضه على جهات التحقيق، معترفا بتسديد طعنة قاتلة للمجنى عليه بسبب خلاف بينهما، وبعد جلسة تحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

المحامى بالنقض حسن شومان كشف لـ«الوطن» عقوبة ارتكاب جريمة القتل، حيث أوضح أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».