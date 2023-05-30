17 طعنة وجثة وسر الـ60 ألف جنيه.. ماذا دار بقرية ذات الكوم بمنشأة القناطر؟

بينما كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية عشرة من صباح يوم 17 يوليو من العام الماضي 2022، كان يجلس «محمود» الذي يعمل مدرس لغة إنجليزية داخل منزله في قرية ذات الكوم بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، يداعب طفلة البالغ من العمر عامًا ونصف، فإذا بهاتفه المحمول يرن معلنًا عن انفراجه من وجهة نظره؛ نظرًا لأن المُتصل كان صديقه الذي يشترك معه في جمعية من المفترض أن يعطيها له.

17 طعنة تلقاها الضحية في البطن والصدر

الضحية كان ينتظر أخذ المبلغ المالي 60 ألف جنيه من الجاني لسداد آخر قسط عليه لقطعة أرض كان قد اشتراها من أجل تأمين مستقبل طفله، ولكن لم يمهله القدر ذلك فقد أنهي المتهم «محمد. م 26 عامًا، صاحب سوبر ماركت»، حياة صديقه بـ17 طعنة بمنطقة الصدر والبطن، وبعدها حاول محو معالم جريمته فحمل الجثة وألقاها في أرض زراعية حتى لا ينكشف أمره.

أوقف المتهم دراجته النارية الذي كان يحمل عليها جثة المتهم داخل جوال بلاستيكي، وألقى صديقه وفر هاربًا من مكان الجريمة، إلى أن اكتشف الأهالي في صباح اليوم التالي جثة المجني عليه، فأبلغوا الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، والتي حضرت على الفور وأمرت بفرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

رفع الآثار من مسرح الجريمة

لم تمر سوي دقائق معدودة حتى علمت القرية كلها بوجود جثة في أرض زراعية بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وأنها للمجني عليه المعروف لدى أهالي قريته بأنه يعمل مدرس إنجليزي، فهرولت أسرته إلى مكان الجريمة وتعرفوا عليه، وبعدها جرى رفع الآثار الموجودة بمسرح الجريمة، ونقل الجثة إلى المشرحة وأهليته لسماع أقوالهم في قسم شرطة القناطر.

حالة من البكاء الهيستيري أصابت أسرة المجني عليه، ولم يستطع أحد السيطرة عليهم أو التهدئة من روعهم، قبل أن يأخذوا بحق نجلهم من الجاني الذين أفصحوا عن هويته، مؤكيدن أنه آخر شخص تلقى منه الضحية مكالمة هاتفية، طالبًا منه الحضور إلى منزله لأخذ مبلغ مالي 60 ألف جنيه كان مُشترك به في جمعية معه.

المتهم يعترف بالجريمة

واستدعت النيابة العامة المتهم لاستجوابه حول الاتهام الذي وجهه له أسرة المجني عليه، وحاول في بداية الأمر الإنكار، لكن بتضييق الخناق عليه اعترف بالجريمة بسبب خلافات مالية بينهما، وتحرر المحضر اللازم ووجهت له النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتم إحالته إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها مساء أمس الأحد، على المتهم بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية في إعدامه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وأمانة سر صبحي عبدالحميد وطلعت عبده.