انخفاض أسعار الذهب مع بدء تعاملات اليوم.. اعرف الجرام وصل لكام

تراجعت أسعار الذهب الآن خلال بداية التعاملات بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 نحو 2335 جنيهًا للجرام، مقابل 2340 جنيهًا في بداية التعاملات اليوم، وفق الأسعار المعلنة من البورصات اليوم، وتقارير الأسعار والشعبة العامة للذهب، بانخفاض قدرة 5 جنيهات.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية الآن، 2669 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2335 جنيهًا، وعيار 18 بسعر 2001 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و680 جنيهًا.