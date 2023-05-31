شعبة الذهب توجّه نصائح عن أنسب موعد للشراء.. وتحذّر من البيع

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، إنّ التنبؤ بأسعار الذهب في الوقت الحالي صعب للغاية، فالذهب مرتبط بالبورصات العالمية بين ارتفاع أو انخفاض، إضافة إلى عدم وجود تنبؤات بشأن الفترة المقبلة من شأنها التأثير على أسعار الذهب، ولكن من الصعب توقع ما سيحدث مستقبلا في أسعار الذهب.

وأضاف منيب لـ«الوطن»، أنّ الوقت الأفضل لشراء الذهب هو الآن، بالنسبة للراغبين في ذلك، ولمن لديه فائض أموال، لافتا إلى إرجاء أي عمليات لبيع الذهب حاليا، أو التفريط فيه إلا في حالات الضرورة القصوى.