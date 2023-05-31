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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الجيزة

كتب:

سلامة عامر
11:08 ص | الأربعاء 31 مايو 2023
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، ردا على استفسارات من أولياء الأمور و المواطنين بشأن نتيجة نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

وأعلنت المحافظة أنه فور اعتماده نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سيتم الإعلان عن الرابط الرسمي، وطرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، للتيسير على المواطنين، وذلك عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور، التعرف على نتائجهم عقب الاعتماد من خلال الطرق التالية:

- البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة من خلال الضغط هنا.

- الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيس بوك:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069296826007&mibextid=LQQJ4d

- الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.