نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس، تشغل الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد ظهورها في عدة مدارس الأيام الماضية.

وجرى إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في 7 محافظات، وهي الدقهلية والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد والبحر الأحمر وشمال سيناء والبحيرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس

وتستعرض «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في 7 محافظات بالاسم ورقم الجلوس، كالتالي:

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسماعيلية من هنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الدقهلية من هنـــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحر الأحمر من هنـــــا.

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة أسوان من هنـــــا.

- نتيجة الشهادة الإعاددية 2023 محافظة بورسعيد من هنـــــا

- نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة البحيرة من هـنــا.

- نتيجة الشهادة الإعادية 2023 محافظة شمال سيناء من هنـــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات

وأعلنت مديريات التربية والتعليم روابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في عدد من المحافظات ليستطيع الطالب أو ولي أمره الحصول عليها فور اعتمادها وإعلانها من محافظ كل إقليم، كالآتي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 الحصول على نتائجهم عقب اعتمادها من قبل المحافظ، بالدخول على الرابط برقم الجلوس أو كتابة الاسم رباعيًا.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية

كما جاء توزيع درجات المواد والمجموع الكلي في الشهادة الإعدادية وفقًا لما تم إعلانه من قبل الوزارة كالآتي:

- مادة اللغة العربية: 80 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

- مادة العلوم: 40 درجة.

- مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة.

- مادة الرياضيات: 60 درجة.

- المجموع الكلي: 280 درجة.

بينما جاءت توزيع درجات المواد التي لا تضاف إلى المجموع في الترم الثاني بالشهادة الإعدادية كالتالي:

- مادة التربية الدينية 40 درجة.

- مادة التربية الفنية 20 درجة.