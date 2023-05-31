الفضائية المصرية تحتفي بذكرى انطلاق الإذاعة: «هنا القاهرة»

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إن الحادي والثلاثين من مايو ذكري طيبة على قلوب المصريين، حيث يوافق ذكرى انطلاق الإذاعة المصرية العريقة عام 1934، ومعها الجملة الشهيرة والخالدة «هنا القاهرة»، بصوت الإذاعي القدير أحمد سالم، وتم افتتاحها بآيات من الذكر الحكيم للشيخ محمد رفعت ثم انطلقت أغاني أم كلثوم.

رحلة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز

وأضاف عبدالصمد، خلال تقديمه لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يوم 31 مايو 1934 يُسجل في التاريخ ويُتوج مسيرة رحلة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز، وتاريخ مهم مفعم بالنقاط المضيئة للإذاعة المصرية والإعلام المصري أحد أهم أدوات القوى الناعمة في مصر وصاحب الحضور القوي والمتميز في كل الأحداث العربية والأفريقية والدولية».

الإعلام المصري كان محظوظا بجيل الرواد والعمالقة

وتابع الإعلامي: «الإعلام المصري كان محظوظا بجيل من الرواد والعمالقة الذين صنعوا إعلاما مهنيا صادقا وقريبا من المواطن وكان بمثابة نبض الشارع لكل ما يحدث على أرض مصر، لذلك كان لهم دورا كبيرا جدا في أن يكون ماسبيرو قلعة للإعلام في مصر والوطن العربي، كما أن ماسبيرو يحتض الكفاءات والرموز الإعلامية التي قدمت رسالة جادة تشكل وجدان وفكر المواطن المصري والعربي».