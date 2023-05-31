في عيدها الـ89.. الإذاعة المصرية انطلقت بآية قرآنية بصوت الشيخ محمد رفعت

«إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (1) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (2) وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (3)» بهذه الآيات افتتحت الإذاعة المصرية بثها قبل 89 عاما، وتحديدًا في 31 مايو عام 1934 بصوت القارئ الشيخ الراحل محمد رفعت.

الشيخ رفعت يبدأ بث الإذاعة المصرية بصوته

لم يُقدم الشيخ رفعت على هذه الخطوة التاريخية إلا بعد أن استفتي فضيلة الشيخ محمد الأحمدي الظواهري شيخ الأزهر الشريف في ذلك الوقت، حول حكم القراءة في إذاعة القرآن الكريم، فأفتى له بجواز ذلك، ليبدأ بث الإذاعة المصرية بصوته، حيث كانت أول إذاعة مصرية وعربية وأفريقية.

وكانت حنجرة الشيخ محمد رفعت الذهبية واحدة من أسباب إسناد افتتاح بث الإذاعة المصرية له سنة 1934، حيث تعاقدت الإذاعة المصرية مع الشيخ رفعت لتلاوة القرآن الكريم مرتين أسبوعياً، مساء الاثنين والجمعة، لمدة 54 دقيقة، وكانت معظم تلاواته بمسجد فاضل باشا في القاهرة يقصده الناس هناك للاستماع إلى تلاواته حتى الملك فاروق، وكانت تبثها الإذاعة المصرية.