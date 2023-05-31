توريد أكثر من 170 شتلة أشجار لزراعتها بشوارع وميادين أسيوط

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في حملة تشجير وزراعة بعض الأشجار المثمرة بطريق قرية العقال القبلي بمركز البداري، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، التي تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين، وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وأكد أنه يجري توريد أكثر من 170 ألف شتلة للمحافظة من الأشجار المثمرة وأشجار الأخشاب لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية.

جاء ذلك، بحضور ومشاركة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، ورجب علي محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وعنتر محمود مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم.

حملات نظافة وتوعية بيئية

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وإدارة شئون البيئة وجميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ حملات نظافة وتوعية بيئية وتشجير بالقرى والمراكز، لتوعية المواطنين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة، وكيفية تقليل توالد المخلفات الصلبة بالمنازل، وكيفية الاستفادة منها وإعادة استخدامها، وأهمية عملية الفصل من المنبع للمخلفات الصلبة، وتعريفهم مواد وعقوبات قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتوعيتهم بأهمية زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها لتكون رئة جديدة للتنفس.

مشيرًا إلى ضرورة تكثيف التوعية بأهمية البيئة، والمحافظة على تلك الأشجار التي تجري زراعتها من خلال المبادرة، والعناية بها وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

زراعة الشوارع والميادين

ووجه المحافظ بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة، لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء، وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي، مؤكدًا أهمية مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وتوفير كل سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا، وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، معبرًا عن سعادته المشاركة في زراعة شتلات الأشجار المثمرة بشوارع القرية.

وأشار إلى استمرار تلك الحملات لتشمل جميع أنحاء المراكز والأحياء وبمشاركة كل القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا جميع الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني، لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن، لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية.