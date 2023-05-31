مكتبة مصر العامة تعقد صالون بعنوان «جرائم تربوية».. الحضور مجانا

كشفت مكتبة مصر العامة، عن أحدث الصالونات المقرر عقدها خلال شهر يونيو المقبل تحت عنوان جرائم تربوية، واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل صالون جرائم تربوية من مكتبة مصر العامة.

ووفقا لبيان مكتبة مصر العامة فإن تفاصيل صالون جرائم تربوية الذي يأتي ضمن سلسلة «افتح قلبك»، جاءت تفاصيله كالتالي:

1- الصالون يعقد يوم السبت الموافق 3 يونيو في تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

2- يتضمن عددا من المحاور أهمها أنماط الآباء في التربية، وتأثير هذه الأنماط على الأبناء، وحقوق الطفل لدى والديه.

3- يقدم الصالون الدكتور وائل وفاء.

4- الدعوة عامة مجاناً للأعضاء وغير الأعضاء.

كيفية حضور صالون جرائم تربوية

ويمكن للجمهور من أعضاء المكتبة وغير الأعضاء الحضور إلى مكتبة مصر العامة، قاعة الندوات بالدور الثالث بعنوان 4 جمال حمدان بجوار السفارة السعودية ومجلس الدولة.

أسعار الاشتراك في مكتبة مصر العامة المتنقلة

وفي وقت سابق من العام الجاري، نوهت مكتبة مصر العامة عن قيمة الاشتراك في مكاتبها المتنقلة، إذ أن أسعار الاشتراك السنوي رمزية وتتيح الاستخدام الكامل للمكتبة المتنقلة ولكل فروع المكتبة في القاهرة (الدقي – الزيتون – الزاوية الحمراء).

وأضافت أن قيمة الاشتراك في مكتبة مصر العامة المتنقلة يبدأ من 3 سنوات وقيمته سنوياً للأطفال تحت 16 سنة 25 جنيها وفوق 16 سنة 35 جنيها، وفوق 30 سنة 45 جنيها، وفوق 60 سنة 25 جنيها.

ونوهت إلى أنه في حالة اشتراك الأسرة بأكملها فيتم ذلك من خلال الاشتراك العائلي الذي يتيح تخفيض للأسرة يصل لنحو 25% على قيمة اشتراك كل فرد.