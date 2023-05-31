10 معلومات عن المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بتسليم مجلس الأمناء مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأهلي للتعليم والتدريب، لمناقشته في جلسات الحوار الوطني، قبل إرساله لمجلس النواب، والذي من المفترض أن تتم مناقشته اليوم في جلسة التعليم في الحوار الوطني.

أبرز المعلومات عن المجلس الوطني للتدريب والتعليم

ويوضح التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وهي كالتالي:

1- تأسس المجلس الوطني للتدريب والتعليم برئاسة معالي وزير التنمية الإدارية الأسبق المهندس هاني محمود.

2- المجلس الوطني للتدريب والتعليم، أحد وحدات الجمعية العامة للتنظيم والادارة المشهرة برقم 285 لسنة 1995 من وزارة التضامن الاجتماعي.

3- يقع مقر المجلس الوطني للتدريب والتعليم في 1 شارع محمد فهمي - مدينة نصر – القاهرة.

4- يضم المجلس الوطني للتدريب والتعليم عضوية كل من الهيئة العامة لتعليم الكبار، مجلس الوزراء، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، وزارة التعليم العالي، الأكاديمية المهنية للمعلمين لوزارة التربية والتعليم، المعهد القومي للجودة، وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى شركة مصر للمعايير والشهادات الدولية من القطاع الخاص.

5- يهدف المجلس الوطني للتدريب والتعليم إلى الارتقاء بمهنة التدريب.

6- يهدف إلى الحفاظ على جودة الأداء المهني.

7- تعزيز وتشجيع الأفراد والمنظمات على الالتزام بالمعايير المحلية والدولية الخاصة بالعملية التدريبية.

8- دعم الهيئات والمنظمات التدريبية التي ترغب في تقديم خدمـات تدريبية بدرجة عالية من الكفاءة والإبـداع.

9- التركيز على تنمية ومساعدة الأفراد الراغبون في احتراف مهنة التدريب.

10- تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

الإعلان عن جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني

وسبق وأعلنت إدارة الحوار الوطني، عن عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يوم الأربعاء الموافق 31 مايو، والمحال من مجلس الوزراء للحوار الوطني استجابة لدعوة رئيس الجمهورية.