«الداخلية» تكثف حملاتها لضبط المواد المخدرة في المحافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، ضبط 6 أشخاص لهم معلومات جنائية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، وعدد من الأقراص المخدرة، وكمية من مخدر الشابو، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة، وسلاح أبيض.

حملات لضبط المخدرات

وفي مطروح، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات، و1000 قرص مخدر لعقار كبتاجون، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وفي القليوبية، تم ضبط 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و5 هواتف محمولة، و2 سلاح أبيض، و2 ميزان حساس.

أما في البحيرة، فتمكنت الحملات من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وفي كفر الشيخ، تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة فوة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض، وفي البحر الأحمر، جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وفي الغربية، ضبطت الحملات أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي بني سويف، تم ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة الفشن، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وفي سوهاج، جرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت كيلوجرام، و2 سلاح أبيض، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

أما في مجال ضبط قضايا الاتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس الشابو، و فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض.

وفي منطقة السحر والجمال، جرى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء في التحريات.