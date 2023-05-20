ضبط 9 تجار مخدرات في حملات أمنية لوزارة الداخلية بالقاهرة
كتب:
محمد بركات
12:54 م | السبت 20 مايو 2023
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية
تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتي صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
ضبط شخصين في المطرية
ضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية ) حال استقلالهما سيارتين ملكهما بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 1,500 كيلو جرام – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت 3 كيلوجرامات - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالي).
ضبط 3 أشخاص في المرج
ضبط (3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارتين قيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالي – 5 هواتف محمول).
ضبط شخص في عين شمس
ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية) حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلوجرام - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض مطواة).
ضبط شخص في الشروق
ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (125 كيس من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12,500 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة ملك أحد أصدقائه بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (417 كيسا لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلوجرام - هاتف محمول).
بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم.