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ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:08 م | الأربعاء 31 مايو 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن الاقتصادي حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1650 قضية مخالفات في مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، إلى جانب ضبط 12200 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمّ ضبط 102 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، إلى جانب ضبط 224 قضية مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار