«المصري الألماني» ينظم تدريب الإرشاد المهني لشباب المحافظات أول يونيو

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية، لشباب المحافظات، لاختيار المسار المهني المناسب لهم، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار تعاون وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف.

مرحلة فهم سوق العمل والمسارات المهنية المختلفة وتحديد احسن فرصة ليك

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «محتار ومش عارف تكمل في أي مجال، مجالك اللي عندك خبرة فيه ولا المجال اللي بتحبه، تدريب الإرشاد المهني هيساعدك تتخذ القرار المهني الصح والمجال المناسب ليك من خلال متدربين متخصصين في مجال الإرشاد المهني».

وأضاف المركز، أن تدريب «الإرشاد المهني» يضم 3 مراحل، وهم:

1- مرحلة «الوعي بالذات»: التي يتم فيها اكتشاف مهاراتك واهتماماتك وطموحاتك.

2- مرحلة فهم سوق العمل والمسارات المهنية المختلفة وتحديد احسن فرصة ليك.

3- مرحلة كتابة الخطة الشخصية والمحدد فيها الأهداف والمدة الزمنية لتحقيقها.

خلال الفترة من 4 يونيو وحتى 8 يونيو المقبل

وأشار المركز المصري الألماني إلى أن تدريب «الإرشاد المهني»، سيكون خلال الفترة من 4 حتى 8 يونيو المقبل، من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا، داخل مقر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في مبنى 17 شارع 18 بسرايات المعادي.