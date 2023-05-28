أخبار التموين اليوم 2023.. ضخ لحوم مخفضة بالمجمعات وتجهيزات لصرف سلع يونيو

شهدت أخبار التموين اليوم 2023 استمرار ضخ اللحوم الطازجة لفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة، نتيجة شحنة رؤوس الماشية التي وصلت من السودان ضمن تعاقدات أتمتها وزارة التموين.

أخبار التموين اليوم 2023

ومن بين أخبار التموين اليوم 2023، ضخ كيلو اللحم الطازج بسعر 195 جنيهًا بتخفيض من 50 إلى 100 جنيه عن أسعار اللحوم الطازجة في محلات الجزارة والسلاسل التجارية الخاصة، والتي يبدأ سعر كيلو اللحم فيها من 200 جنيه.

استعدادات صرف سلع يونيو 2023

فيما تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف سلع يونيو 2023، والتي يتم البدء في صرفها يوم الخميس المقبل 1 يونيو لحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددها 23 مليون بطاقة تموين، يستحق 64 مليون مواطن مدرجين عليه الدعم التمويني شهريا.

فيما قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ أسعار السلع التموينية لهشر يونيو 2023 ستكون هي نفسها أسعار السلع التموينية عن شهر مايو، والتي جاءت كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

3- أرز معبأ ك بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيه.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بـ1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جراما بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.