260 جنيها تراجعا في أسعار الذهب خلال شهر مايو.. اعرف السبب

كشف التقرير الفني لمؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتداول الذهب أن أسعار الذهب في مصر سجلت هبوطًا من 2600 جنيه مطلع شهر مايو إلى مستوى 2340 جنيهًا بتراجع بلغت نسبته 11.11% خلال شهر مايو 2023 وانخفاض بقيمة 260 جنيهًا، على خلفية هبوط ملحوظ في الطلب على الذهب بالسوق المصرية والسماح باستيراد الذهب دون جمارك للمصريين العائدين من الخارج.

تغيرات طفيفة في أسعار الذهب محليًا

وشهدت جلسة تداول الذهب في مصر تغيرات طفيفة في أسعار الذهب محلياً ليستمر في التحرك في نطاق محدد وذلك مع استمرار الضغوط على أسعار الذهب العالمي بسبب توقعات الفائدة الأمريكية، لينعكس هذا على أداء أسواق الذهب المحلية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الأربعاء 2340 جنيهًا للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 18720 جنيهًا.