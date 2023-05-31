رئيس الجامعة اليابانية يرحب بزيارة طلاب المدارس: نسعى لتطوير التعليم في مصر

أجرى طلاب الصف الخامس الابتدائي في المدارس المصرية اليابانية فرعي بيلا وبني عبيد بمحافظتي كفر الشيخ والدقهلية، زيارة إلى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب بالإسكندرية، في حدث هو الأول من نوعه.

واستقبل وفد المدارس، الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة، الذي قدّم التحية للوفد، معربا عن سعادته باللقاء الذي وصفه بأنّه نواة للتعاون والتواصل بين المشروعين اللذين يهدفان إلى تطوير منظومة التعليم في مصر.

برنامج الزيارة

بدأ برنامج الزيارة باستعراض الدكتور مساكي سوزوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة للشؤون الإقليمية والدولية، أهمية دراسة العلوم والتكنولوجيا، وكيفية تطبيق المعلومات المتضمنة في المناهج المقررة في المدارس المصرية اليابانية، كما أكد أهمية التعلم القائم على التجربة الحسية، وعرض نبذة تعريفية عن الجامعة، ثم عرض مفصل لأقسام الجامعة، الذي كان بمثابة حافز مميز للطلاب وتطلعاتهم لغدٍ أفضل يُلبي طموحاتهم.

واستكمالا لبرنامج الزيارة، عقدت الدكتورة منى جمال الدين، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، محاضرة مصحوبة بأنشطة تطبيقية عن المشكلات التي تواجه العالم جراء ظاهرة تغير المناخ، دعما للمبادرات التي أطلقتها المدارس المصرية اليابانية، للمحافظة على البيئة أثناء استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27.

جولة تفقدية داخل معمل طباعة الدوائر الكهربية

وأجرى الوفد جولة تفقدية داخل معمل طباعة الدوائر الكهربية، ومعمل برمجة الروبوتات، والعديد من منشآت الجامعة، واستمع إلى محاضرة للدكتور هيثم السيد، أستاذ علم المنطق وفلسفة اللغة المساعد، عن التفكير المنطقي، وكيفية استقراء المعلومات عن طريق استخدام برنامج RONRI، وكيفية تنظيم الطلاب لتفكيرهم فيما يتعلق بالدراسة أو حياتهم الخاصة.

حضر اللقاء، ساساكي تشيكاكو، نائبة رئيس المستشارين منسقة مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وماساشي هارا، السكرتير الأول لسفارة اليابان بمصر، اللذين أكدا أهمية الزيارة لدى الجانبين لتبادل الخبرات بين المشروعين العملاقين، وفتح قنوات تواصل دائمة بينهما.

وفي النهاية الزيارة، أعرب الجميع عن امتنانهم وشكرهم وسعادتهم بالزيارة، وأن تُحقق الأهداف المرجوة منها في تطوير منظومة التعليم بمصر وفق رؤية مصر 2030.