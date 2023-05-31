الأولى على الإعدادية في البحيرة: «والدتي سر نجاحي ومثلي الأعلى مجدي يعقوب»

فرحة وسعادة كبيرة، غمرت أوائل الشهادة الإعدادية 2023، بعد إعلان أسمائهم في عدد من المحافظات المختلفة، وعبرت هنا أبو العلا، الحاصلة على المركز الأول بالشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة، عن سعادتها بما حققته، وأنه كان نتيجة تعب عام كامل ومجهود متواصل رغبة في التفوق.

«كنت متوقعة أطلع الأولى على المدرسة مش المحافظة»، كلمات بدأت بها الأولى على الإعدادية في البحيرة، حديثها لـ«الوطن»، إذ امتلأ منزلها بالزغاريد وسط فرحة كبيرة من والدتها: «ماما جابت ليا النتيجة، ولقت أنّ أنا الأولى بمجموع 279.5، ماصدقتش نفسي، واتأكدت من الموقع».

«هنا»: مثلي الأعلى مجدي يعقوب

وتابعت الأولى على الشهادة الإعدادية في البحيرة، أنّ فرحتها فاقت توقعها بعد تحقيق المركز الأول على المحافظة، كما بدأت في تلقي الاتصالات من أسرتها ومعلميها، موضحة أنّ سبب تفوقها هو دعم والدتها الدائم لها، وثقتها بها: «ماما كانت دايما تقولي عايزاكي الأولى على المحافظة، أنت قدها وهتعمليها، علشان تكوني قدوة لإخواتك الصغيرين».

وأوضحت «هنا» أنها تريد الالتحاق بكلية الطب، وأنّ تساهم في علاج المرضى بالمجان، مثل الدكتور مجدي يعقوب كونه مثلها الأعلى، حتى ترسم البهجة على وجوه المرضى =.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة

ويذكر أنّ اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 84%، إذ بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 112721 طالبًا وطالبة، كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.44%، والشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 93.3 %.