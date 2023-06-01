عاجل.. تفاصيل التقديم للتدريب الصيفي من البنك الأهلي.. تعرف على التخصصات وطريقة التقديم

أعلن البنك الأهلي المصري فتح باب التدريب الصيفي والذي يمنح المتدربين من الجنسيين الفرصة للحصول على الخبرة الكافية التي تؤهلهم للعمل في المجال المصرفي والمالي داخل قطاعات البنوك المختلفة، حيث أن مدة التدريب تصل لـ4 أسابيع.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، فتقدم تفاصيل التدريب الصيفي من البنك الأهلي المصري، على هذا النحو:

شروط التقدم لتدريب البنك الأهلي

- أن يكون المتقدم مـن طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية والثالثة.

- التقدير للسنة الدراسية السابقة جيد جدا فأعلى.

الكليات والتخصصات المطلوبة:

وجاء تفاصيل الكليات والتخصصات المطلوبة للتدريب الصيفي كالتالي:

- تجارة «محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية».

- إدارة اعمال «بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات».

- «إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق».

- اقتصاد وعلوم سياسية «اقتصاد، إحصاء».

- «تكنولوجيا المعلومات».

- «حاسبات ومعلومات».

- هندسة حاسبات «حاسبات، اتصالات».

- «حقوق».

الأوراق المطلوبة:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إثبات قيد أو بيان نجاح مثبت فيـه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.

طريقة التقدم:

1- الدخول علي الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري.

2- اضغط علي كلمة Careers

3- اضغط علي كلمة Internship

4- قم باختيار NBE Internship 2023

5 -قم بتسجيل البيانات و التأكد من صحتها.

آخر موعد للتقديم في التدريب الصيفي

ووفق المنشور على الموقع الرسمي للبنك الأهلي فإن التقديم للتدريب الصيفي ينتهي السبت الموافق 2023/06/03 ولن يتم الالتفات الى الطلبات المقدمة قبل أو بعد التواريخ المذكورة.