برنامج التدريب الصيفي لطلبة الجامعات بمحطات كهرباء وسط الدلتا

أعلن قطاع التدريب بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء عن بدء تلقي طلبات الطلبة الراغبين في برنامج التدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لصيف 2023 وحتى يوم 15 من شهر مايو المقبل 2023 ضمن خطة الشركة gتلبية الاحتياجات المجتمعية لسد الفجوة بين التعليم الجامعي وسوق العمل وللتكامل مع الكليات الحكومية والخاصة «الهندسة - العلوم – التجارة - الحقوق» طبقا للسعة والإمكانيات المتاحة بمواقع العمل بمحطات توليد الكهرباء وقطاعات الشركة المختلفة

شروط برنامج التدريب الصيفي 2023

وأشار قطاع التدريب بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء في بيان الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لبرنامج التدريب الصيفي لطلبة الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة لصيف 2023 كالتالي:

- مدة التدريب الفعلي «3أسابيع» .

- الأولوية للمعاهد والكليات الواقعة في النطاق الجغرافي لشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ولطلبة السنوات الدراسية الثانية والثالثة في حدود السعة المتاحة لكل قطاع.

- يتم ترشيح الطالب بموجب خطاب رسمي معتمد ومختوم من المعهد أو الكلية، على أن يشتمل الخطاب علي البيانات التالية «اسم الطالب رباعياً / تاريخ وجهة الميلاد / السنة والتخصص / محل الإقامة بوضوح / رقم التليفون - أصل خطاب الترشيح وصورة بطاقة الرقم القومي عند بدء التدريب».

** رسوم التدريب:

- يسدد طالب الكليات أو المعاهد الحكومية مبلغ وقدرة 200 جنية يتم دفعها عند بدء التدريب.

- يسدد طالب الكليات أو المعاهد الخاصة مبلغ وقدرة 500 جنية يتم دفعها عند بدء التدريب وذلك رسوم قيمة المصروفات الإدارية وإصدار شهادة التدريب.

** تقديم الطلبات والتسجيل:

- استيفاء الطالب نموذج التدريب الصيفى بالـ QR Code او من خلال الرابط التالي به نموذج التسجيل وشرح فيديو طريقة التسجيل https://linktr.ee/mdepctraining?utm_source=linktree_admin_share

- أو يتقدم الطالب شخصياً «بنموذج التدريب الصيفي + خطاب الترشيح + صورة الرقم القومي» إلى كلاً من:

- محافظة الدقهلية / قطاع التدريب / بمحطة توليد كهرباء طلخا / مركز التدريب بطلخا.

- محافظة البحيرة / المحمودية / مركز التدريب بالبحيرة / بجوار محطة كهرباء المحمودية.

- التواصل على تليفونات:

- المهندس إبراهيم رضوان ـ 01004680963 وأحمد عارف ـ 01225965016 بالدقهلية.

2. المهندس احمد المهتدي – 01284800800 ومحمد فراج ـ 01099833322 بالبحيرة.