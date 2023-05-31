عاجل.. مفاجآت أفضل شهادة استثمار بالبنك الأهلي.. 11 ميزة لا تتخيلها

أعلن البنك الأهلي المصري، عن توفير عدد من شهادات الاستثمار، من بينها الأفضل شهادة استثمار ب، ومدتها عام، وهي من أهم شهادات الاستثمار بسبب العوائد التي تُصرف لها وبسبب المميزات التي تصاحب هذه الشهادة.

أبرز مميزات شهادة استثمار ب من البنك الأهلي المصري نرصدها لكم كما يلي:

1- مدة الشهادة عام واحد.

2- العائد يُصرف شهريًا.

3- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

4- تبدأ الشهادة من فئة 500 جنيه ومضاعفاتها.

5- سعر العائد 11%.

6- ويمكن للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب شراء شهادة الاستثمار ب.

7- يمكن شراء الشهادة سواء من البالغين أو القُصر.

8- يتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان شهادة الاستثمار من أي فرع.

تفاصيل استرداد الشهادة

9- استرداد الشهادة في نهاية المدة تكون بكامل قيمتها الاسمية.

10- يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر بحسب القيم الاستردادية في البنك الأهلي.

11- يبدأ احتساب العائد على شهادة الاستثمار ب، من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويتم التجديد بشكل تلقائي في تاريخ استحقاقها في حال لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.