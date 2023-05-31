رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية.. ظهرت الآن

تتجه أعين الطلاب وأولياء أمورهم، إلى معرفة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية بعد ظهورها الآن، إذ اعتمدها محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، للعام الدراسي 2022/2023، وبلغت نسبة النجاح 83.9%.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية، عبر رابط بوابة محافظة الإسكندرية، إذ أكد الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه يجري رفعها عليه.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية

ويمكن للطلاب أو أولياء الأمور، معرفة النتيجة برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية عبر بوابة محافظة الإسكندرية من هنا، إلا أنه يعاني من ضغط في الوقت الراهن فور ظهور النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

ويأتي ذلك، بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة نجاح بلغت 83.9%، بزيادة نسبة نجاح 6% عن العام الماضي.

وقد بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 102817 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحضور 100077 طالبًا وطالبة، أما إجمالي عدد الأوائل الحاصلين على الدرجات النهائية، فهم 38 طالبًا وطالبة.