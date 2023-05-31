اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جنوب سيناء بنسبة نجاح 81.51%

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 81.51%، إذ عرض محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، النتيجة، على المحافظ بمكتبه في شرم الشيخ.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيجري توزيع نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، على الإدارات التعليمية اليوم، ومن ثم توزيعها على المدارس، ويستطيع الطلاب معرفة النتيجة من خلال المدرسة.

3360 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية

وأكد «عقل» أنّ إجمالي عدد الطلاب المشاركين في امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، بلغ 3360 طالبًا وطالبة، موزعين على 74 لجنة على مستوى الإدارات الثماني.

وأشار إلى أنّ اجمالي الطلاب الذين تقدموا للتعليم العام للعام الدراسي 20222/2023، بلغ 2868، حضر منهم 2769 طالبا، وغاب 99.

ونجح منهم 2257 طالبا بنسبة نجاح 81.50%، والتعليم الرسمي لغات، تقدم للامتحانات 272 طالبا، حضر منهم 271، غاب منهم طالب واحد، بنسبة نجاح 94.84%، وخاص لغات تقدم للامتحانات 140 طالبا، حضر منهم 139، وغاب واحد، ونجح منهم 135 بنسبة نجاح 97.13 %، والتعليم الدولي تقدم للامتحانات 20 طالبًا، نجح منهم 17، بنسبة نجاح 85%، وللمنازل متقدم 50 طالبا، حضر منهم 40، ونجح 19، وبلغت نسبة النجاح 47.50%.

نسبة النجاح 81.51%.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023، بلغت 81.51% وهي ممتازة، وقدم التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا في المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.