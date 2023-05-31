أيام قليلة تفصلنا عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الأقصر، ويُتوقع وفق المخطط الزمني لأعمال الكنترول والتصحيح، أن يكون موعد اعتمادها وظهورها 15 يونيو المقبل، بحيث تُعتمد من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لتُعلن عبر موقع مديرية التعليم وموقع الوزارة على الإنترنت.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التعليم في الأقصر، لـ«الوطن»، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر، إنّ العمل جار في كنترول الشهادة الإعدادية لإنهاء أعمال التصحيح، التي يعقبها مراجعة ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، لتظهر النتيجة خلال الفترة من 10 حتى من 15 يونيو المقبل بحد أقصى.

مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الأقصر

وأكد وكيل وزارة التعليم، أنّ مؤشرات أعمال الكنترول والتصحيح مبشرة، ومن المقرر أنّ يشهد الثلث الأول من يونيو المقبل إعلان النتيجة، اعتبارًا من 10 حتى 15 يونيو المقبل، موضحا أنّ العمل في الكنترول والتصحيح يسير بشكل جيد، إذ من المقرر الانتهاء من أعمال التصحيح 8 يونيو المقبل، على أنّ تبدأ أعمال الرصد والانتهاء منها، لتظهر 15 يونيو بحد أقصى.

وشدد خالد، على ضرورة انضباط سير لجان التصحيح والتزام المشاركين بالقواعد المنظمة لأعمال التصحيح، من خلال توافر الأجواء لقيام المصححين والمراجعين بعملهم، حيث صدرت توجيهات للجميع بضرورة التأني وتحري الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لإعطاء كل طالب حقه.