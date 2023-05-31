أسماء ومجموع أوائل الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 81.51 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء ان عدد الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2023بالنسبة للتعليم العام بلغ اجمالىالعدد 2868 حضر 2769 غائب 99 ناجح 2257 بنسبة نجاح 81.50 % ، والتعليم الرسمي لغات تقدم 272 حضر منهم 271 غاب منهم طالب واحد نسبة نجاح 257 نسبة النجاح 94.84%، خاص لغات 140 متقدم 139 حاضر 1 غياب ناجح 135 بنسبة نجاح 97.13 %، التعليم الدولي تقدم 20 حضر 20 نجح 17 نسبة النجاح 85% منازل متقدم 50 حضر 40 غايب 10 ناجح 19 نسبة النجاح 47.50 % .بإجمالي متوسط نسبة نجاح 81.51 %.

أسماء العشر الأوائل.

قال محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص للوطن إن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2023 بجنوب سيناء اعلي من الفصل الدراسي الاول، مشيرا إلى أن ترتيب العشر الاوائل علي مستوي المحافظة في الشهادة الإعدادية كالتالي:

1- عمر خالد سالم حسن فرحان المركز الاول بمجموع 278.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

2- بسنت باسم مصطفى عبد الرحمن المركز الثاني بمجموع 278 درجة بمدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية.

3- سما طلال محمد عواد محمد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة بلال بن رباح الاعدادية ادارة نويبع التعليمية.

4- جني مصطفى مصطفى السيد المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية.

5- عمر حماد فؤاد موسى نصر الله المركز الثاني مكرر بمجموع 278 درجة بمدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

6- هنا مرسي السيد عبد المنعم السنباوى المركز الثالث بمجموع 277 50 درجة مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية.

7- ايمان السيد نبوى جاد المركز الثالث مكرر مجموع 277.50 درجة بمدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات ادارة رأس سدر التعليمية.

8- زينه رزق صباح زايد مساعد المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50درجه بمدرسة جمال عبدالناصر الاعدادية بنات ادارة طور سيناء التعليمية.

9- حسن ياسر عبد الوهاب السيد عطيه المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسه الشهيد ابراهيم رفاعي إدارة طور سيناء التعليمية.

10- جولي حناوي سليمان المركز الثالث مكرر بمجموع 277.50 درجة مدرسة شرم الشيخ للخدمات الخاصة ادارة شرم الشيخ التعليميه.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.